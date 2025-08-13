Азербайджанский арбитр отсудит игру чемпионата Европы

Сегодня в Грузии стартует 1/4 финала дивизиона А чемпионата Европы по баскетболу U-16.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш международный арбитр Алекпер Гасанов обслужит один из важных матчей турнира.

Он будет главным судьей встречи Словения - Латвия.

Отметим, что игра начнется в 18:30 по бакинскому времени.