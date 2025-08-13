https://news.day.az/sport/1773902.html Азербайджанский арбитр отсудит игру чемпионата Европы Сегодня в Грузии стартует 1/4 финала дивизиона А чемпионата Европы по баскетболу U-16. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш международный арбитр Алекпер Гасанов обслужит один из важных матчей турнира. Он будет главным судьей встречи Словения - Латвия. Отметим, что игра начнется в 18:30 по бакинскому времени.
