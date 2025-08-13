OpenAI бросила вызов самому богатому человеку на Земле

Борьба предпринимателей Илона Маска и Сэма Альтмана усилится после того, как последний, будучи соучредителем OpenAI, инвестирует сотни миллионов долларов в проект Merge Labs, который будет конкурировать с компанией Neuralink, основанной самым богатым человеком на Земле. Об этом сообщило издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагается, что Merge Labs привлечет 850 миллионов долларов, из которых четверть миллиарда поступит от венчурной команды OpenAI. Проект займется разработкой интерфейсов для технологий "мозг - компьютер".