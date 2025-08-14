Стало известно, что США хотят предложить России

США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске.

Как передает Day.Az, по данным газеты The Daily Telegraph, такую сделку американский лидер Дональд Трамп готовится представить президенту России Владимиру Путину во время предстоящего саммита на Аляске.

Другое предложение американского лидера, согласно источникам газеты, предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Как замечает The Daily Telegraph, подобная сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.

Издание приводит слова неназванного чиновника британского правительства, который заявил, что подобные предложения, вероятно, "могут быть приемлемыми для Европы".