McDonald's завалили выброшенной едой

McDonald's Japan вынужден был экстренно прекратить свою акцию с коллекционными карточками Pokemon, распространявшимися с наборами Happy Meal, всего через несколько часов после ее запуска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, причиной стало массовое приобретение фанатами наборов исключительно ради карт, что привело к огромным горам выброшенной еды и вызвало общественное негодование.

Акция, стартовавшая в прошлую субботу, была свернута уже через несколько часов, поскольку покупатели приобретали большие партии наборов, чтобы заполучить эксклюзивные коллекционные карточки для перепродажи, полностью выбрасывая при этом еду. Стоимость одного набора Happy Meal составляет около $3,50, при этом перекупщики выставляют японские карты Pokemon от McDonald's на eBay по цене минимум $28 за штуку.

В социальных сетях появились фотографии десятков пакетов Happy Meal, выброшенных на тротуары возле ресторанов, а также невостребованной еды, оставленной на столах самовывоза. Это вызвало волну общественного возмущения по поводу расточительства еды. Поскольку Япония традиционно известна своей чистотой и высоким уровнем общественной гигиены, подобные изображения привлекли широкое внимание и вызвали призывы к руководству McDonald's навести порядок.

В своем официальном заявлении на веб-сайте McDonald's Japan сообщил, что распространение карт Pokemon, запланированное на три дня (с 9 по 11 августа), было прекращено во многих магазинах из-за продаж, "значительно превысивших ожидания".