Роботакси Tesla запустят в Нью-Йорке без разрешения

Корпорация Tesla собралась запустить сервис беспилотного такси в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На сайте компании обнаружили список вакансий водителей, которые будут оказывать услуги пассажиропоревозок и помогать Tesla собирать данные для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Локацией места работы указан нью-йоркский район Квинс. Ранее похожую вакансию компания Илона Маска опубликовала для района Бруклин.

Судя по всему, Tesla собралась запустить свой сервис такси в Нью-Йорке, но с водителем за рулем. Журналисты обратили внимание, что по правилам города при тестирования или эксплуатации беспилотного транспорта за рулем все равно должен быть человек. При этом оператор также должен получить разрешение властей. Представитель Департамента транспорта Нью-Йорка сообщил CNBC, что Tesla не подавала заявку на получение разрешения.

Тестирование беспилотных авто также собралась начать в Нью-Йорке компания Waymo - лидер в области роботакси в Северной Америке. Их заявка в местном дептрансе находится на этапе рассмотрения.