Пользователи самого дорогого смартфона Samsung столкнулись с необычным багом

Владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra пожаловались на проблемы с камерой, возникшие после обновления Android. На это обратило внимание издание Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Galaxy S25 Ultra, стоимость которого в США в среднем составляет около 1300 $ (примерно 104 тыс. рублей), у некоторых пользователей начал некорректно передавать изображение Луны. Вместо естественного цвета фотографии спутника Земли стали приобретать розовый или фиолетовый оттенок.

Один из владельцев устройства, представившийся на форуме Samsung под ником usereAZCq01bZZ, сообщил, что на экране смартфона Луна выглядит нормально, однако на снимках цвет искажается. Аналогичные жалобы опубликовали и другие пользователи.

По данным Notebookcheck, проблема возникла после установки прошивки One UI 8, созданной на базе Android 16. Эксперты издания предположили, что сбой может быть связан с некорректной работой функции баланса белого. При ее ошибочной настройке изображения могут приобретать зеленый или розовый оттенок. Представители Samsung пока не комментировали ситуацию.