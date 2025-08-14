Идет подготовка к 8-му Международному фестивалю анимации ANIMAFILM

8-й Международный фестиваль анимации ANIMAFILM пройдет в Баку с 3 по 7 сентября 2025 года: в Киноцентре "Низами", Дворцовом комплексе Ширваншахов и Доме анимации. Фестиваль организован Ассоциацией анимации Азербайджана и ООО "PERI FILM" при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Агентства кино Азербайджанской Республики и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом году тема фестиваля ANIMAFILM - "Кошки". На фестиваль было подано 317 фильмов из 62 стран в 4 международных и 1 местной категории. После оценки всех заявок отборочная комиссия одобрила 39 фильмов из 20 стран для участия в конкурсе. 10 из них будут представлены в местной категории, а 29 - в международной. Все отобранные фильмы будут оцениваться международным жюри и зрителями, а победители будут награждены на церемонии закрытия фестиваля.

Номинации фестиваля:

- Лучший короткометражный анимационный фильм - ГРАН-ПРИ (18+)

- Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм (8+)

- Лучший короткометражный студенческий анимационный фильм (16+)

- Лучший короткометражный анимационный фильм для детей (5+)

- Лучший короткометражный анимационный фильм о кошках (18+)

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ директор Международного фестиваля анимации ANIMAFILM режиссер, продюсер, председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев подробнее рассказал о предстоящем событии.

"Наша команда сейчас активно готовится к фестивалю, мы занимаемся решением организационных вопросов. В этом году ожидается очень важное новшество - будет проведен питчинг анимационных проектов. Тема 8-го фестиваля - кошки, в связи с чем был выпущен официальный трейлер фестиваля "Куда идут эти кошки?", созданный студией ANIMAFILM и студентами Школы ANIMAFILM. Мы также передадим часть средств от продажи билетов местным инициативам, которые направлены на заботу о кошках", - отметил Рашид Агамалиев.

В рамках 8-го Международного фестиваля анимации ANIMAFILM пройдут показы анимационных фильмов, мероприятия, мастер классы, встречи с иностранными и азербайджанскими специалистами, презентации и викторины.