Стоимость биткоина достигла нового рекорда

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин достигла нового рекорда, достигнув $123,5 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Текущая цена биткоина в рублях составляет 9,73 млн за единицу при текущей рыночной капитализации в 193 773,02 млрд рублей. Объем торгов за 24 часа составил 6 692,91 млрд рублей.

За последние 24 часа курс биткоина вырос на 2,33%, а его оборот составил 19,91 млн.

11 августа курс эфира (ETH) обновил многолетний максимум, превысив отметку в $4,3 тыс.

До этого главный аналитик Bitget Райан Ли рассказал, что главный фокус внимания инвесторов на рынке криптовалют сохраняется на биткоине.

По его мнению, биткоин остается наиболее стабильным активом. Он добавил, что индекс альткоинов находится в районе отметки 30, поэтому пока об альтсезоне (периоде, когда большинство альткоинов показывают значительно больший рост, чем биткоин) говорить рано.