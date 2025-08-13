Исландия приветствовала парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном

Исландия приветствовала парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети Х.

"Исландия приветствует важные шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией, направленные на прекращение многолетнего конфликта. Мы выражаем признательность обеим странам и Соединенным Штатам за эти исторические усилия, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.