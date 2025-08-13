Нравится - не нравится, без вас смогли мы справится: о чем нужно помнить России?

Автор: Акпер Гасанов

Болтать не мешки ворочать. Эта не хитрая поговорка пришла мне на ум после знакомства с тем, что заявил на сегодняшнем брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, при разблокировке путей коммуникации через Сюникскую область Армении нужно считаться с присутствием российских пограничников.

Так он прокомментировав трехстороннюю декларацию, подписанную в Вашингтоне 8 августа лидерами Азербайджана, Армении, США.

"Россия считает актуальными трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-22 годов, потому что ни одна из сторон не объявляла о выходе из этих договоренностей", - изрек он.

По словам Фадеева, необходимо считаться с членством Армении в ЕАЭС и с присутствием российских пограничников в Сюникской области.

"Считаем, что это следует учитывать при проработке деталей проекта", - заявил российский дипломат, отметив, что касательно "дороги Трампа" российское внешнеполитическое ведомство зарезервировало свое мнение до тех пор, пока не изучит детали проекта, еще не обнародованного.

Эти речи звучат, мягко говоря, странно. Ведь ти самые "детали проекта" уже давно в открытом доступе. Более того, сама вашингтонская декларация прописана без участия России и в ней нет ни слова о тех пунктах, на которых акцентирует внимание Фадеев. Зато есть принципиальный момент: обращение Баку и Еревана по поводу ликвидации Минской группы ОБСЕ, одной из стран-сопредседателей которой была Россия.

То есть речь идет об институте, который Москва десятилетиями использовала как дипломатическую площадку на Южном Кавказе. И вот теперь его просто больше нет - без лишних дискуссий и консультаций с Кремлем. И это не первый случай, когда из реальности исчезают "непоколебимые" для Москвы конструкции. Вынужден напомнить о некоторых из них.

Когда-то в Азербайджане действовала Габалинская РЛС - стратегический объект, которым российская дипломатия гордилась и считала долгосрочным. Ее больше нет. Всего пять лет назад 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, и казалось, что это - статус-кво на десятилетия. Оказалось, что это не так. Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне и установил новый статус-кво.

По окончании 44-дневной войны, всего три года назад, под оккупацией оставались Ханкенди, Ходжалы и прилегающие районы, а на этой территории стояли российские миротворцы. Сегодня ни одного из этих элементов на карте уже нет. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Странно, что российский дипломат изображает непонимание очевидного.

Совершенно же очевидно, что время на Южном Кавказе идет быстро, и вектор изменений явно не в пользу Москвы. То, что еще вчера казалось "данностью", сегодня - лишь историческая сноска. И потому вполне логично предположить, что в обозримом будущем исчезнет и то, о чем сейчас рассуждает господин Фадеев - будь то присутствие российских пограничников в Сюнике или сам формат участия России в региональных проектах.

Вашингтонская декларация - это сигнал, что эпоха, в которой Москва могла диктовать условия, подошла к концу. Любые попытки России затормозить или заблокировать реализацию Зангезурского коридора будут означать лишь новые проблемы для самой России. Более того, в нынешних геополитических условиях это приведет не к "сохранению статуса-кво", а к ускоренному демонтажу российского влияния.

Как бы в России не пытались это отрицать, но история последних лет на Южном Кавказе показывает: проекты, за которыми стоят реальные экономические и политические интересы региональных и глобальных игроков, реализуются. Причем, вне зависимости от позиции Москвы. В случае с Зангезурским коридором, иначе именуюшимся "дорогой Трампа", речь идет не просто о транспортной артерии, а о символе новой архитектуры Южного Кавказа. И в этой архитектуре Россия уже не является главным архитектором. И это - еще довольно мягкое уточнение.