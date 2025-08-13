Дорожная полиция обратилась к водителям

В настоящее время в Баку и ряде регионов наблюдается дождливая погода, которая создает сложности для участников дорожного движения.

Как передает Day.Az, Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям с предупреждением.

В обращении подчеркивается, что при сниженной видимости и скользкой дороге из-за осадков особенно важно соблюдать осторожность.

Водителям настоятельно рекомендуется снижать скорость до минимума, сохранять безопасную дистанцию между транспортными средствами и следить за техническим состоянием автомобилей.

Кроме того, пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе дороги, так как неосторожное поведение может привести к серьезным последствиям.

"С учетом повышенной вероятности дорожно-транспортных происшествий в условиях плохой погоды еще раз напоминаем всем участникам движения о необходимости строгого соблюдения правил", - говорится в обращении.