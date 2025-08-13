Трамп предупредил Россию

Россию ждут "последствия" от США, если в пятницу на встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа не будет достигнуто согласие о прекращении огня на Украине.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил журналистам.

"Будут очень серьезные последствия. Да", - подтвердил Трамп.

Американский лидер добавил, что при отсутствии необходимых ответов от Путина на саммите на Аляске 15 августа второй встречи может и не быть. По словам Трампа, такое развитие событий возможно, если он сочтет, что проводить новые переговоры нецелесообразно.