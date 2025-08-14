Великобритания передумала отправлять миротворцев на Украину

Великобритания решила отказаться от развертывания 30 тысяч миротворцев на Украине. Об этом сообщила британская газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины", - говорится в материале.

Вместо этого британский премьер Кир Стармер предлагает союзникам по "коалиции желающих" заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря, отмечает Times.

По словам главы правительства Британии, в данный момент существует "реальный" шанс заключить сделку, и европейские союзники пообещали помочь в ее реализации.