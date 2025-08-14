В автомобилях Tesla появится графика из видеоигр

Программное обеспечение (ПО) в электрокарах Tesla будет работать вместе с графическим движком Unreal Engine. Об этом сообщается в блоге Not a Tesla App, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Unreal Engine - популярный графический движок Epic Games, который используется во многих современных видеоиграх. Отмечается, что UE в автомобилях Tesla будет использоваться для улучшенной визуализации интерфейса, отображения 3D-объектов рядом с автомобилем и построения трехмерных карт. В настоящий момент в электромобилях Tesla используют бесплатный движок Godot.

Энтузиасты блога объяснили, что Unreal Engine не только добавит улучшенные визуализации в интерфейс Tesla. Скорее всего, игровой движок будет отвечать за реалистичную отрисовку окружающей обстановки. В настоящее время система автономного вождения Tesla не умеет отображать на экране дорожные конусы, лежачих полицейских и прочие объекты. "Tesla, вероятно, хочет визуализировать не все данные, а лишь те, которые могут быть важны для пользователя", - заметили специалисты.

Скорее всего, Unreal Engine будет требовать наличия мощного бортового компьютера. Авторы Not a Tesla App предположили, что поддержка нового движка появится только на автомобилях с процессором AMD, а более старые модели с Intel останутся с Godot.