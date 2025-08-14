США тайно внедряют системы слежения в сервера для ИИ

Власти США тайно размещают системы отслеживания местоположения в партиях высокопроизводительных чипов, которые, по их мнению, подвержены высокому риску незаконного перенаправления в Китай. Эта тактика правоохранительных органов направлена на выявление чипов искусственного интеллекта (ИИ), перенаправляемых в страны, находящиеся под экспортными ограничениями США, и применяется только к отдельным расследуемым поставкам. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти меры подчеркивают масштабы усилий США по обеспечению соблюдения экспортных ограничений на чипы в отношении Китая, несмотря на стремление администрации Трампа ослабить некоторые ограничения на доступ КНР к некоторым передовым американским полупроводникам. Устройства отслеживания помогают собирать доказательства против лиц и компаний, получающих прибыль от нарушения американского экспортного контроля. Хотя трекеры десятилетиями используются правоохранительными органами США для отслеживания товаров, подпадающих под экспортные ограничения (например, авиационных деталей), их применение для борьбы с незаконным перенаправлением полупроводников стало новшеством последних лет.

Пять источников, участвующих в цепочке поставок серверов для работы ИИ, подтвердили Reuters информацию об использовании трекеров в оборудовании от таких производителей, как Dell и Super Micro, включающих чипы от Nvidia и AMD. По их словам, трекеры обычно скрыты в упаковке или даже внутри самих серверов. В одном случае, зафиксированном в 2024 году, в партии серверов Dell с чипами Nvidia были обнаружены как крупные устройства слежения, размером со смартфон, так и более мелкие девайсы. Гаджеты прячут как в упаковке, так и непосредственно в корпусах серверов.

Представители Службы расследований внутренней безопасности (HSI) и Федерального бюро расследований (ФБР) отказали Reuters в комментарии. Министерство торговли не ответило на запросы. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией по данному вопросу. Super Micro заявила, что не раскрывает свои "практики и политики безопасности, применяемые для защиты глобальных операций, партнеров и клиентов". Dell заявила, что "не осведомлена об инициативе правительства США по размещению трекеров в своих поставках продукции". Nvidia отказалась от комментариев, а AMD не ответила на запрос.