Опасность пошлин Трампа для индийской экономики оценили
Тарифы президента США Дональда Трампа не окажут серьезного влияния на экономический рост Индии, поскольку эта страна не ориентирована исключительно на торговлю. Об этом заявил директор по суверенным рейтингам и рейтингам международных государственных финансов в S&P Global Ratings Йи-Фарн Пхуа. Его процитировало издание Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он, в частности, обратил внимание на то, что прогнозы, касающиеся кредитного рейтинга Индии, остаются позитивными. В прошлом году он вырос с BBB- до BBB, что объяснили уверенным экономическим ростом этого государства. В текущем финансовом году рост ВВП Индии составит 6,5 процента, что соответствует показателям предыдущего финансового года. Кроме того, Пхуа напомнил, что основные сегменты индийской экономики, такие как фармацевтика и бытовая электроника, экспортируемые в США, освобождены от пошлин.
