В Средиземном море загорелась и затонула яхта с экипажем и пассажирами

В Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.
Людей эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал. Власти следят за ликвидацией последствий случившегося. Других подробностей не приводится.
