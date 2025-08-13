В Средиземном море загорелась и затонула яхта с экипажем и пассажирами

В Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

Людей эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал. Власти следят за ликвидацией последствий случившегося. Других подробностей не приводится.