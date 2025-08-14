Создано первое в мире противоядие от отравления угарным газом

Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда создали новый белковый препарат, который может стать эффективным и безопасным антидотом от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Газ выделяется при сгорании топлива и опасен в замкнутых помещениях - например, при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензиновых генераторов или автомобилей в гараже. Сейчас для лечения применяют кислородные терапии, однако даже после них почти половина выживших сталкиваются с долговременными повреждениями сердца и мозга.

Новый препарат, получивший название RcoM-HBD-CCC, действует как "губка", быстро выводя угарный газ из крови. Его основой стала природная молекула RcoM - белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа. Ученые модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим важным молекулам организма.

В экспериментах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро удалял угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. При этом он практически не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызывать резкий его рост.

"Это потенциально может стать быстрым внутривенным средством, которое можно вводить прямо в отделении неотложной помощи или даже на месте происшествия", - отметил один из авторов работы Марк Глэдвин.

Механизм действия связан с тем, что угарный газ в сотни раз прочнее связывается с гемоглобином, чем кислород, вытесняя его и лишая ткани доступа к жизненно важному газу. Новый препарат перехватывает молекулы угарного газа, освобождая гемоглобин и позволяя ему снова переносить кислород.

Авторы считают, что в будущем RcoM-HBD-CCC можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией. Однако прежде предстоят дополнительные исследования для определения оптимальной дозировки и безопасности для людей.