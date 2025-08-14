"Сабах" проиграл "Левски" в Баку и выбыл из Лиги конференций

Бакинский "Сабах" завершил выступление в квалификации Лиги конференций.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ответном матче третьего квалификационного раунда еврокубка в Баку "совы" проиграли болгарскому "Левски" со счетом 0:2. Первый матч в Софии завершился также поражением бакинцев со счетом 0:1.

Хозяева поля пропустили по голу в каждом тайме. На 40-й минуте после провала в обороне Кирилов вывел болгар вперед - 0:1.

В концовке матча "Сабах" пропустил второй мяч (0:2) от болгар и попрощался с еврокубками.

14 августа

Лига конференций УЕФА

Третий квалификационный раунд, ответный матч

20:00 "Сабах" (Азербайджан) - "Левски" (Болгария) - 0:2

Голы: Кирилов, 40 (0:1), Сула, 87 (0:2)