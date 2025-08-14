В Азербайджане граждане смогут напрямую обращаться к начальникам полиции

Отныне граждане смогут обращаться к руководителям органов полиции не только через "102", официальный сайт и страницы в социальных сетях, но и напрямую.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, для этого достаточно записаться онлайн на приём к начальникам отделов, управлений и подразделений полиции, расположенных во всех городах и районах страны, и назначить время.

После приёма заявление обратившегося сразу берётся на контроль министерства, даются необходимые поручения для скорейшего решения проблемы, гражданина обязательно информируют о результатах.

Записаться на приём можно через мобильное приложение "E-polis".