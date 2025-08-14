Провал, фиаско и полное банкротство армянских реваншистов в Швейцарии

После вчерашнего жесткого ответа швейцарского Сената на попытку провокации дашнакского лобби из Женевы сегодня уже и правительство этой страны забило последний гвоздь в крышку гроба реваншистских надежд.

Как мы сообщали, Комитет международных связей Сената Швейцарии единодушно отверг провокационную инициативу парламента Женевы под громким названием "Аннексия Нагорного Карабаха. Освобождение политических заключенных в Азербайджане". Документ был признан односторонним, выдвигающим требования исключительно к Азербайджану и в целом неподобающим для обсуждения на пленарных заседаниях Парламента.

Не прошло и дня, как правительство Швейцарии дало совершенно ясный и недвусмысленный ответ на запрос ярого азербайджанофоба, депутата Эриха Фонтобеля, о мерах, предпринятых для проведения так называемого "Форума мира для Нагорного Карабаха по возвращению армян".

Чтобы исключить любые разночтения, приводим фактически полный текст позиции Федерального совета - Правительства Швейцарской Конфедерации:

"Швейцария не признает "Нагорный Карабах" как государственное образование. Соответственно, она не поддерживает контактов его с "представителями". Контактными сторонами швейцарских властей являются власти Армении и Азербайджана. МИД рассмотрел вопрос реализации резолюции в ходе политических консультаций с МИД Армении 28 марта 2025 года и с МИД Азербайджана 25 апреля 2025 года. Представители обеих стран отдают приоритет мирному соглашению и нормализации отношений. Важный прогресс в этом направлении был достигнут 13 марта 2025 года, когда Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения. Переговоры с целью подписания соглашения продолжаются. Кроме того, власти Азербайджана ясно дали понять, что Азербайджан не признает "Нагорный Карабах" как государственное образование. Поэтому Азербайджан не может рассматривать возможность проведения конференции, предусмотренной резолюцией. Учитывая позицию, выраженную заинтересованными сторонами, планирование мирного форума, предложенного в резолюции, в настоящее время невозможно. Швейцария поддерживает конструктивные шаги, предпринимаемые сторонами, и предлагает свои добрые услуги в рамках, приемлемых для соответствующих государств".

Если перевести с дипломатического на простой язык, то суть ясна: у сторон есть собственная мирная повестка и единая позиция по ключевым вопросам. Во-первых, одна из сторон вообще не желает обсуждать предложенную тему. Во-вторых, обе страны не хотят вмешательства таких политиков, как Фонтобель, в их работу над будущим. Швейцария готова предложить свои посреднические услуги только в случае желания обеих сторон, но этого желания пока нет.

Так что, "дорогие" депутаты-провокаторы, отстаньте и дайте нам самим строить свое будущее.

При этом стоит напомнить, что подобные депутаты действительно обходятся дашнакским реваншистам в Швейцарии очень дорого. Представьте, во сколько обошлось продвижение этой резолюции в парламенте, создание инициативной группы из 16 депутатов для ее международной поддержки, поездки в Великобританию и США, попытки привлечь на свою сторону хотя бы пару политиков оттуда... И всё ради результата, равного нулю.

Показательно, что швейцарский либерал Симонетта Соммаруга, ультрарелигиозный Фонтобель и российские шовинисты вроде Соловьева и Симоньян, находясь на разных политических полюсах, сегодня повторяют одни и те же тезисы и действуют в одном ключе. Это уже не вызывает удивления, но все чаще встречает отторжение - в том числе в самой Европе.

Процесс, похоже, уже пошел. Он начался в Швейцарии - стране, известной своей уникальной комбинацией либеральных и консервативных ценностей. Но, судя по всему, его уже не остановить. Продолжение следует.