Автор: Ибрагим Алиев

Через сутки после очередного предвзятого заявления Комитета по иностранным делам Европарламента, направленного против Азербайджана, в Европе прозвучал неожиданный и весомый ответ - и сделали это сами европейские парламентарии.

Комиссия по внешней политике Совета кантонов (верхняя палата парламента Швейцарии) единогласно отказалась выносить на пленарное обсуждение абсурдную женевскую инициативу 24.321 под названием "Аннексия Нагорного Карабаха. Освобождение политических заключённых в Азербайджане". В документе содержались требования исключительно к азербайджанской стороне.

Швейцарские сенаторы подчеркнули, что Федеральное собрание не должно выдвигать требования к Азербайджану, а сама инициатива носит односторонний характер. Дополнительно был отклонён и другой запрос - о "защите армянского культурного наследия" и "освобождении армянских заключённых" в Карабахе.

Это первый случай, когда парламент одной из европейских стран в официальной форме и на юридическом уровне отверг документ, совпадающий по риторике с ангажированными резолюциями Европарламента. Таким образом, инициатива не будет вынесена на рассмотрение в пленарном порядке, а соответствующие предложения исключены из повестки парламента.

Подобный шаг швейцарских сенаторов выглядит особенно символично на фоне постоянных попыток отдельных политических кругов в Европе продвигать одностороннюю и заведомо искаженную повестку в отношении Южного Кавказа. Из года в год в резолюциях Европарламента и заявлениях связанных с ним комитетов повторяются обвинения, лишенные баланса и игнорирующие реальные факты, а также сложную историю конфликта.

Эти структуры неизменно действуют под влиянием армянского лобби, которое умело эксплуатирует эмоциональные и политические механизмы, чтобы представить армян в роли жертв, а азербайджанцев - в роли агрессора. При этом умалчивается о военной оккупации азербайджанских территорий, о разрушении городов и сёл, о массовом минном терроризме против мирных жителей.

Решение швейцарской Комиссии по внешней политике должно стать примером того, как можно и нужно реагировать на подобные инициативы - не поддаваться давлению лоббистов, а рассматривать вопрос в правовой плоскости, исходя из принципа суверенитета и равенства сторон. В отличие от популистских резолюций, подобные решения имеют реальную юридическую силу и демонстрируют готовность отдельных европейских государств проводить более взвешенную и независимую политику.

Это сигнал тем, кто привык рассматривать Южный Кавказ сквозь призму односторонних интересов: время безоговорочного принятия искаженной повестки прошло. Напомним еще раз - ответ сами европейские парламентарии, и сделали это в юридически безупречной форме. Это не только локальный успех, но и показатель нового тренда, проявившегося после исторической декларации, подписанной 8 августа в Вашингтоне, и как продолжение дипломатической победы Президента Ильхама Алиев.