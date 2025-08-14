FHN “Sea Breeze Resort” istirahət və yaşayış kompleksində təlim keçirib - FOTO
Avqustun 14-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş əməliyyat və İctimaiyyətlə əlaqə idarələrinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsində yerləşən "Sea Breeze Resort" istirahət və yaşayış kompleksində "Fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları və təxliyə" mövzusunda təlim keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, təlimə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə, Dövlət Yanğın Nəzarəti, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilsetmə, Xüsusi Riskli Xilasetmə və Tibb xidmətlərinin müvafiq canlı qüvvə və texnikaları cəlb olunub.
Təlimin keçirilməsində məqsəd istirahət və yaşayış kompleksinin işçi heyətinə fövqəladə hallar, o cümlədən, yanğınlar və sudaboğulma təhlükəsi zamanı davranış qaydalarının aşılanması olub.
Nəzəri və praktiki hissədən ibarət olan təlimin nəzəri hissəsində FHN-in əməkdaşları tərəfindən kompleksin kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən, yanğınlar və sudaboğulma təhlükəsi zamanı zəruri davranış qaydaları, təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verilib, bu barədə videoçarxlar nümayiş etdirilib.
Sonra təlimin praktiki hissəsinə start verilib. Tədbirdə şərti yanğın zamanı "Həyəcan" siqnalı verildikdən sonra FHN-in yanğınsöndürənləri operativ qaydada hadisə yerinə çataraq, "yanğınla mübarizə" tədbirlərinə başlayıblar. Şərti yanğın baş vermiş kompleksdə təxliyə planına uyğun olaraq, zərərçəkmişlərin təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirilib, şərti xəsarət almış şəxslərə "ilkin yardım göstərilib".
Həmçinin, ehtimal edilən "partlayıcı maddənin tapılıb zərərsizləşdirilməsi" üçün hadisə yerinə Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin kinoloji qrupu cəlb olunub. Ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra xüsusi təlim görmüş itlərlə əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Əməliyyat zamanı istirahət mərkəzinin ərazisində şərti sahibsiz şübhəli əşya qismində bağlama aşkar edilib. Müayinə nəticəsində çantanın içində "partlayıcı maddə"nin olması təsdiqlənərək yerində "zərərsizləşdirilib".
Bundan əlavə, şərti olaraq baş vermiş sudaboğulma hadisəsi zamanı xilasedicilər "zərərçəkmişi xilas edərək" ilkin yardım göstərildikdən sonra aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.
Təlim uğurla başa çatıb və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunub.
Qeyd edək ki, bu cür tədbirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Bakıda və regionlarda mütəmadi olaraq təşkil olunur.
