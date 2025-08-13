https://news.day.az/world/1773932.html Швейцария стала сомневаться в политике нейтралитета Швейцарцы на фоне введения США пошлин против Берна стали сомневаться в политике нейтралитета. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Причиной этому стали введенные США пошлины в отношении Швейцарии.
Швейцария стала сомневаться в политике нейтралитета
Швейцарцы на фоне введения США пошлин против Берна стали сомневаться в политике нейтралитета. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причиной этому стали введенные США пошлины в отношении Швейцарии.
"Многие в альпийской стране теперь задаются вопросом, подходит ли их многовековая модель нейтралитета и исключительности для мира, основанного на сделках", - говорится в сообщении.
Депутат швейцарского парламента и зампредседателя Социал-демократической партии страны Йон Пульт заявил, что страна больше не может лавировать между блоками.
