Швейцария стала сомневаться в политике нейтралитета

Швейцарцы на фоне введения США пошлин против Берна стали сомневаться в политике нейтралитета. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной этому стали введенные США пошлины в отношении Швейцарии.

"Многие в альпийской стране теперь задаются вопросом, подходит ли их многовековая модель нейтралитета и исключительности для мира, основанного на сделках", - говорится в сообщении.

Депутат швейцарского парламента и зампредседателя Социал-демократической партии страны Йон Пульт заявил, что страна больше не может лавировать между блоками.