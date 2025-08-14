Азербайджан и Украина

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня из Сумгайытского технологического парка в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном. Груз состоит из электрооборудования, включая электрические кабели, провода и трансформаторы, которые будут использованы для восстановления электроснабжения в пострадавших от войны районах. Этот этап помощи реализуется в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года, предусматривающим выделение двух миллионов долларов в манатном эквиваленте Министерству энергетики для закупки и отправки оборудования, произведенного в Азербайджане.

Цель поставки - поддержка восстановления ключевой инфраструктуры, обеспечивающей электроэнергией населенные пункты, где она была повреждена или разрушена в результате боевых действий. Отметим, что общая стоимость гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил Украине с начала военного положения, превысила 44 миллиона долларов США. Эта поддержка является продолжением системной линии Азербайджана на оказание реальной, а не символической помощи украинскому народу.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем заявлении выразил глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за столь значимый вклад. По его словам, Украина использует поставляемое электрооборудование для восстановления целостности своей энергосистемы, что имеет ключевое значение для обеспечения стабильного электроснабжения в стране. Дипломат подчеркнул, что это уже второй пакет гуманитарной помощи с электрооборудованием, полученный Украиной от Азербайджана в этом году. Он также напомнил, что Украина всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и высоко ценит аналогичную поддержку в свой адрес в один из самых сложных периодов своей истории.

Отправка груза августа стала логическим продолжением цепочки событий последних дней, начавшейся с телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшегося 10 августа. Во время беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, подчеркнув особое значение развития торгово-экономических связей. В этом контексте был отмечен прошедший в июле в Баку раунд заседания межправительственной комиссии, на котором велись конструктивные переговоры по углублению сотрудничества в самых разных областях, от энергетики до инфраструктурных проектов.

Уже на следующий день, 11 августа, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, определившее конкретные меры по оказанию гуманитарной помощи Украине. Важной деталью распоряжения стало то, что помощь Украине осуществляется за счет средств резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренных в государственном бюджете на 2025 год. Министерству энергетики выделены ресурсы в эквиваленте двух миллионов долларов, а Министерству финансов поручено обеспечить соответствующее финансирование. Кабинету Министров предписано оперативно решить организационные вопросы, связанные с реализацией гуманитарной миссии.

История гуманитарной поддержки Украины со стороны Азербайджана насчитывает уже несколько этапов. Начиная с первых месяцев вооруженного конфликта, Азербайджан неоднократно направлял в Украину грузы с продовольствием, медикаментами, оборудованием для восстановления инфраструктуры. На разных стадиях помощи подключались государственные структуры, частные компании и гуманитарные организации. Общий объем этой поддержки - более 44 миллионов долларов - говорит о том, что Баку не ограничивается декларациями, а реализует масштабные и дорогостоящие проекты в помощь украинскому народу.

Особое значение имеет поставка именно электрооборудования. Разрушение энергосистемы Украины стало одной из главных гуманитарных проблем, затронувшей миллионы людей. Восстановление электроснабжения - это не только вопрос комфорта, но и базовая необходимость для функционирования больниц, школ, объектов жизнеобеспечения. В этом контексте помощь Азербайджана приобретает стратегическую ценность, поскольку обеспечивает восстановление ключевых элементов энергосети. Отправленные из Сумгайыта кабели, провода и трансформаторы будут установлены в тех регионах, где перебои с электричеством создают наибольшие сложности для населения.

Гуманитарное взаимодействие между Азербайджаном и Украиной укрепляет политический диалог и подтверждает, что двусторонние отношения выходят далеко за рамки формальных заявлений. Поддержка территориальной целостности Украины со стороны Азербайджана - принципиальная позиция, отраженная как в документах, так и в конкретных действиях. Аналогично, Киев неизменно заявляет о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана, что подтверждается на всех уровнях - от заявлений официальных лиц до совместных деклараций.

Сегодняшняя отправка груза из Сумгайыта - очередной шаг в рамках долгосрочной линии взаимодействия. Азербайджан последовательно демонстрирует, что готов поддерживать Украину как в гуманитарной, так и в экономической плоскости, сочетая политическую солидарность с практическими действиями. И в этой поддержке важны не только материальные ресурсы, но и символический аспект: она подтверждает, что даже в условиях сложнейших международных вызовов принципы дружбы и взаимопомощи остаются основой отношений между государствами.

Таким образом, сегодняшняя отправка партии электрооборудования в Украину становится важной вехой в развитии азербайджано-украинского сотрудничества. Она отражает как давние традиции партнерства, так и современное наполнение двусторонних связей. А главное - она помогает людям, которые в этом остро нуждаются, что и является главным смыслом гуманитарной миссии.