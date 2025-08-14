Автор: Акпер Гасанов

Звезда OnlyFans утверждает, что установила "мировой рекорд", заявив, что "переспала с 1057 мужчинами за 12 часов". Да, 25-летняя Бонни Блю из Дербишира побила предыдущий рекорд, установленный актрисой фильмов для взрослых Лизой Спаркс, которая переспала с 919 мужчинами за 24 часа в 2004 году. В видео TikTok Бонни выразила благодарность всем, кто был задействован в процессе.

Эта, далекая от политики новость, очень напоминает мне регулярные выступления разнообразных депутатов российской Государственной Думы на тему азербайджано-армянского конфликта, который идет к своему логическому завершению в виде подписания между странами всеобъемлющего мирного соглашения. И подписанная недавно в Вашингтоне декларация - это большой шаг в данном направлении.

Кукловоды российских депутатов, а в Госдуме никто и никогда ничего не заявляет без согласования своего выступления с ними, понимают - идет процесс потери Россией возможности влияния на Азербайджан и Армению. Шантаж Баку и Еревана нерешенность конфликта между нашими странами больше не работает. А это - грусть и печаль для страны, способной нести миру только шантаж, кровь, слезы, разрушения.

Вот и соревнуются депутаты российского парламента, когда-то иронично названного Госдурой, с разного рода пропагандистами типа Соловьева, Мардана и прочими в деле удовлетворения ртом тех, кто приказывает им исполнять приказы по сотрясению воздуха очередным глупым, провокационным заявлением. По сути, между "госудрцами" идет такое же соревнование, какое вела Бони Блю с Лизой Спаркс.

И вот, на информационный манеж, для демонстрации профессионализма в области работы ртом по удовлетворению желаний своих кураторов вылез зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). И знаете, о чем он завел речь? Нет не об экономических проблемах России, которые усугубляются по мере продолжения войны, с которой эта страна пришла на мирную украинскую землю. И не про то, что свыше миллиона россиян уже погибли в этой войне.

Нет, Журавлев решил обеспокоиться.... судьбой Армении.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян по воле Запада сдал все, за что боролись многие поколения армян," - заявил этот глашатай глупости.

О том, что Пашинян отвечает и будет отвечать перед гражданами Армении, а не перед Журавлевым, этот персонаж "забыл". Как и о том, что большинство граждан Армении, согласно последним данным соцопросов, выступают за подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

Журавлев, в своем стремлении быть большим армянином, чем сам армяне, использует риторику тех, кто довел РА до ее нынешнего положения страны, находящейся в самоизоляции. Именно за территории Азербайджана боролись те, к кому апеллирует бородатый Леша из российского парламента. Итог их провокационной деятельности общеизвестен. Но это вовсе не колышет Журавлева.

Он, работая ртом так, что и Ким Кардашьян могла бы у него уроки взять, рассуждает о том, что "Ереван ничего не получил взамен ни от Баку, ни от Вашингтона, а Зангезурский коридор так и вовсе передан на 99 лет в аренду американцам".

Так он по приказу кураторов, отреагировал на возможную реализацию проекта, именуемого "маршрутом Трампа", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.

Никол Пашинян, замечу, довольно подробно и обстоятельно уже рассказал, какие выгоды от реализации данного проекта получат Армения, Азербайджан, Турция, а также Иран и Россия. Но Журавлеву не приказано было слышать голос разума. Ему было приказано озвучивать чушь, изображая роль "петуха войны", голосящего на всю округу. И роль эта, замечу, для Журавлева, привычная.

Да, именно в данной ипостаси он выступает давно, дебютировав в этом образе еще до начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Помнится, он даже пообещал лично принять участие в войне. Но, как видим, не видать Лехи на полях сражений. Он ртом работает. Служба у него такая. Осталось только понять, слышит ли он, в конце процесса по удовлетворению своих кураторов, следующее: "На лицо, результат - на лицо!".

Впрочем, это по большому счету, интимное дело Журавлева и тех, чье фантазии он реализовывает. Другое дело, что относиться к нему, как и к прочим российским "петухам войны", нужно соответствующе. И в ответ на их недовольство "маршрутом Трампа", напоминать о существовании альтернативного маршрута. Это - известный маршрут русского военного корабля, по которому уже проследовали и еще проследуют многие российские пропагандисты и политики, выступающие с откровенно глупыми и провокационными заявлениями касательно хода азербайджано-армянских переговоров.