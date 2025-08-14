Новая волна беспорядков в Сербии

В Сербии началась новая волна антиправительственных акций протеста. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, в том числе и полицейские, передает Day.Az со ссылкой на chita.bezformata.com.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что во время беспорядков в Нови-Саде более 64 человек получили различные травмы. Также пострадали 16 полицейских. Из них двое получили тяжелые травмы и госпитализированы, отметил Вучич. По его словам, основные столкновения произошли в городе Нови-Сад в районе офиса Сербской прогрессивной партии (СПП).

При этом общее количество участников акций протестов не столь большое. В Белграде вышло чуть более трех тысяч демонстрантов, а в Нови-Саде - 1695 человек. Беспорядки также прошли и в других городах Сербии, рассказал Вучич.

Акции протеста против Вучича начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года.