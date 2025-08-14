Раскрыта стоимость самого дешевого ноутбука Apple

Корпорация Apple выпустит новый дешевый ноутбук к началу 2026 года. Об этом сообщает профильное издание DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компромиссное устройство будет иметь компактные габариты и 12,9-дюймовый дисплей. Компьютер будет значительно дешевле других ноутбуков Apple - его стоимость составит 599 долларов, или около 48 тысяч рублей. Для сравнения, самый дешевый ноутбук Apple - MacBook Air M4 - стоит 999 долларов (80 тысяч рублей). В США у некоторых ретейлеров можно приобрести устройство прошлого поколения за 799 долларов (64 тысячи рублей).

Журналисты заявили, что Apple запустит производство ноутбука уже в третьем квартале 2025 года. Девайс может появиться в продаже до конца года или в начале 2026 года. Скорее всего, он будет иметь ограниченное число USB-портов и останется без вентилятора.

В начале июля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что Apple работает над недорогим MacBook на процессоре от iPhone. Тогда эксперт спрогнозировал, что аппарат появится не позже 2027 года. Источники DigiTimes выяснили, что устройство могут представить уже в конце 2025 года.