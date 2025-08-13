https://news.day.az/world/1773869.html Пашинян не поедет на заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. По ее словам, в период заседания Пашинян находится в отпуске - с 12 по 15 августа включительно.
