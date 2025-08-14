"Карабах" вернет бывшего нападающего?

Бывший футболист "Карабаха" Овусу Квабена, покинувший венгерский "Ференцварош", близок к возвращению в азербайджанскую команду.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, представитель "Агдама" ведет переговоры о подписании ганского нападающего, покинувшего клуб в июне 2022 года, в свою команду в качестве свободного агента.

Отмечается, что переговоры, начавшиеся несколько дней назад, уже завершились согласованием контракта. Согласно договоренности, с Квабеной будет подписан двухлетний контракт.

В прошлом сезоне центральный нападающий выступал на правах аренды за турецкий "Анкарагюджю". Он забил девять голов в 16 матчах.

Овусу Квабена играл за "Карабах" в сезоне 2020-2023. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 000 евро.

Отметим, что "Карабах" и "Ференцварош" встретятся в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч состоится 19 августа в Будапеште, а второй - 27 августа в Баку.