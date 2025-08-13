https://news.day.az/world/1773865.html

Еще одно землетрясение в турецком Балыкесире

Сегодня в 12:11 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 8,4 км.