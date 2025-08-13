https://news.day.az/world/1773865.html Еще одно землетрясение в турецком Балыкесире Сегодня в 12:11 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 4. Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 8,4 км.
Еще одно землетрясение в турецком Балыкесире
Сегодня в 12:11 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир зафиксировано землетрясение магнитудой 4.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 8,4 км.
