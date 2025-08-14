Сколько человек погибли в ДТП в Азербайджане в прошлом году?

В прошлом году в Азербайджане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 764 человека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата.

Сообщается, что это на 98 человек меньше, чем в 2023 году.