Сколько человек погибли в ДТП в Азербайджане в прошлом году?

В прошлом году в Азербайджане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 764 человека. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата. Сообщается, что это на 98 человек меньше, чем в 2023 году.
