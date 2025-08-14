https://news.day.az/society/1774043.html

Сколько человек погибли в ДТП в Азербайджане в прошлом году?

В прошлом году в Азербайджане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 764 человека. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата. Сообщается, что это на 98 человек меньше, чем в 2023 году.