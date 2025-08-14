У берегов Либерии загорелось датское судно

На судне Marie Maersk, которое является одним из крупнейших контейнеровозов датской транспортной компании Maersk, произошел пожар. Об этом сообщил датский телеканал TV2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, экипаж судна не пострадал и продолжает тушить огонь. Сейчас контейнеровоз находится у берегов Либерии. Он следует под флагом Дании.

Как уточняет канал, пожар на Marie Maersk начался в среду, 13 августа.