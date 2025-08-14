Трамп поддержал иск жены против сына Байдена за клевету
Президент США Дональд Трамп и интервью радио Fox News поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска против сына бывшего американского лидера Хантера Байдена на $1 млрд по обвинению в клевете, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".
"Я думаю, что нужно идти вперед", - заявил он.
14 августа адвокаты первой леди направили Хантеру Байдену официальное требование об отзыве "ложных" и "клеветнических" утверждений, связывающих ее с Эпштейном. В обращении юристов говорится, что заявления не только ложны, но и наносят непоправимый ущерб репутации Меланьи Трамп.
Ролик, о котором идет речь, Байден-младший опубликовал на YouTube 5 августа. Никаких доказательств своих слов он не привел.
