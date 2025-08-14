Бразилия и другие члены БРИКС обсудят ответ на пошлины США

Бразилия готовит онлайн-встречу лидеров БРИКС для обсуждения мер по укреплению экономических связей на фоне введенных США торговых пошлин против ряда стран объединения, сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Заявление бразильского лидера прозвучало во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале правительства Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали [от введенных США пошлин]", - заявил Лула.

Он уточнил, что уже обсудил ситуацию с руководством России, Индии и Китая, а в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом ЮАР.

По словам бразильского лидера, целью переговоров станет поиск альтернативных путей экономического развития и демонстрация необходимости "демократии, взаимоуважения и многостороннего подхода" в международной торговле.