Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армения сегодня - гнилая сцена, где актеры давно забыли реплики, но продолжают топтать подмостки, исполняя трагедию по чужому сценарию. Депрессия, безнадега, а теперь и откровенные попытки холуев из армянской церкви устроить переворот, используя амвон как штаб политического заговора, - всё это уже не похоже на стихийный кризис. Это планомерное добивание государства, где вместо служения вере церковные иерархи торгуют интригами, плетут заговоры и мечтают вернуть страну в эпоху тёмных, клановых разборок. Среди тех, кто берётся разыгрывать роль летописцев этого разложения, появилась и Дарья Асламова - та самая эротико-политическая репортерша, чья "журналистская карьера" десятилетиями пахла скандалами и эротическими авантюрами, помогавшими ей пробираться к нужным людям и темам.

Пашинян, который ведёт ожесточённую войну с армянскими нипи - этой отрыжкой мракобесия и закулисных махинаций, - одновременно вынужден отражать удары Москвы, стремящейся сломать его и вернуть Армению в орбиту своего контроля. А рядом с Асламовой в роли комментатора армянских бедствий выступает и политолог Бениамин Матевосян, готовый подыгрывать любой трагической постановке.

На деле ее тексты - это жалкая смесь кремлевской пропаганды и армянских мифов, густо приправленных истерикой. Все ради того, чтобы замазать главный факт: Армения теряет меч, веру и землю не из-за "предательства", а потому что десятилетиями строила политику на лжи, агрессии против Азербайджана и на мерзком реваншизме, за который теперь сама и платит. Финал закономерен, и он будет еще горче.

Армянский политолог Матевосян и спецкор Асламова попытались выдать старую, затхлую пропаганду за "интервью века". Но их текст - это не аналитика, а сборник заезженных мифов, жалоб и истеричных гипотез, где каждое слово - крик проигравших, которые в упор не хотят признать очевидное: мир изменился, и Армения сама довела себя до состояния геополитического банкрота.

Начнем с главного. Пафос о "сданном Карабахе" подается как будто его отобрали у беззащитного младенца. Но правда в том, что Карабах - это не "арцах", не "символ вечности", а чужая земля, которую тридцать лет удерживали силой и насилием. Там были этнические чистки, разрушенные города, сотни тысяч беженцев. Когда Азербайджан вернул свое, это был не "коллапс Армении", а конец оккупации. И да, вопреки всем армянским страшилкам, там не прошлись ни монголо-татары, ни инопланетяне, а вернулись те, кто там жил и кого силой изгнали.

Матевосян плачется о том, что Россия якобы потеряла "ключевой инструмент" влияния. Это из серии "сгорел сарай - гори и хата": Армения десятилетиями строила свою безопасность на чужом ресурсе, но при этом предала и Москву, и свои же обещания. Именно Ереван пустил в страну западных советников, распахнул двери к американским грантам и начал ползучую интеграцию с НАТО. А теперь удивляется, что Москва перестала быть гарантом вечного армянского сна о безнаказанности.

Особое место в этой вакханалии занимает попытка "украинизировать" Азербайджан. Это уже за гранью политической логики. Азербайджан не бегает по миру в поисках "старшего брата", он самодостаточен и проводит внешнюю политику, исходя из своих интересов. Да, он дружит с Турцией. Да, он открыт для партнерств с НАТО и ЕС. Но в отличие от Еревана, Баку не превращает себя в марионетку, дергаемую за веревочки из-за бугра. Это и бесит таких, как Матевосян: он привык к образу покорного вассала, а независимость соседа выбивает у него почву из-под ног.

Что касается "имперских нарративов" про Дербент или Иран, - это жалкая попытка отвлечь внимание от того, что сама Армения десятилетиями выдавала чужие земли за "исконно армянские". Логика проста: когда вы переписываете чужую историю, это "возрождение нации", а когда сосед вспоминает свою - это уже "угроза". Так не бывает.

Все это обрамлено фигурами речи о "турецкой гильотине" и "мостах Трампа". Это даже не политика - это театр абсурда. Турция, Азербайджан, США, НАТО - у Матевосяна все в одном мешке, без разницы, кто и зачем действует. А на выходе - картинка, где мир сговорился уничтожить Армению. Удобная позиция: она снимает ответственность с самого Еревана, который, по сути, сам режет свои государственные корни.

Вся их истерика о Зангезурском коридоре - это страх перед будущим, в котором Армения уже не сможет быть затворником с замками на границах. Этот путь - не "геополитическая ловушка", а шанс для всего региона жить без блокад и войны. Но те, кто привык кормиться конфликтами, этого никогда не признают.

Матевосян и Асламова выкатили тезис, что Пашинян якобы ведет Армению по "турецко-азербайджанскому сценарию" уничтожения Церкви. Это не аналитика, а мелодрама для внутреннего потребителя, где каждый кадр снят на слезливую скрипку. Но если вынуть музыку, останется простой факт: Армянская Апостольская Церковь - давно не святой оплот духовности, а грязный, аморальный политический игрок, который десятилетиями участвовал в коррупционных схемах, владел теневыми активами, поддерживал радикалов в Карабахе и даже благословлял оружие, которое потом стреляло по азербайджанским городам.

А теперь, когда у власти в Ереване премьер, которому Церковь мешает монополизировать влияние, началась "борьба за веру". Это не защита духовности - это разборка двух элитных кланов, где иконы и кресты превратились в дубинки для внутриполитической драки. И когда Матевосян визжит, что аресты архиепископов - "удар по идентичности", он забывает, что еще вчера эти же иерархи под благословение строили схемы вывода денег из бюджета на "патриотические" фонды.

Вся эта бесконечная причитальня Матевосяна и Асламовой - как старый армянский граммофон, заевший на одной царапанной пластинке. Он хрипит про "сданный Карабах", "уничтоженную Церковь", "турецкую гильотину", и каждый новый виток иглы режет ухо, но мелодия та же - жалоба на судьбу, обвинения всем вокруг, кроме себя.

И вот когда они кричат о "мирной бумажке", "Эчмиадзине" и "турецком стандарте", на самом деле они боятся одного - что мифы, на которых держалась их политика, сгорят дотла, а под ними окажется голая правда: Армения проиграла не потому, что ее предали, а потому что она десятилетиями жила чужими землями, чужими деньгами и чужими гарантиями. И теперь, когда чужое кончилось, у них не осталось ничего - кроме вот таких интервью, которые пахнут не аналитикой, а гниющим прошлым.

А теперь о самой Асламовой...

Нерукопожатная Дарья Асламова - это не журналистика, это продажная женщина с бродячего балагана маркитанток, перемазанная дешевым гримом и пропахшая тухлым духом собственной распущенности.

Она живет не фактами, а позами, не репортажами, а самовлюбленным самостриптизом на фоне чужих войн и трагедий.

В ней нет ни миссии, ни совести, ни даже жалкого подобия профессиональной чести - есть только ненасытная жажда внимания, ради которой она готова утоптать любое горе в грязь и превратить любую катастрофу в подиум для своих стоптанных грязных туфель.

В 2003-м она устраивает "первое апреля" на крови: фальшивое интервью с Саддамом Хусейном, а затем мерзкое хихиканье - мол, пошутили. Пошутили над тысячами убитых, над детьми, умершими в бомбоубежищах, над матерями, стоящими у братских могил. Это не шутка, а осквернение памяти, мерзость, за которую в цивилизованной среде выгоняют без права возвращения.

В Египте в 2011-м она умудряется четыре раза оказаться в полиции за одну командировку - не из-за жажды правды, а потому что ей нужен хаос, нужны вспышки камер, нужны "острые ощущения", которые можно потом продать в виде репортажей, где она - центр вселенной. Вместо анализа событий - холуйское восхищение конспирологами вроде Тьерри Мейсана, вместо объективности - самореклама, вместо фактов - позерство.

Турция, 2012: незаконный прорыв в лагерь сирийских беженцев, где люди потеряли дома, близких и будущее. Для Асламовой это не трагедия, а декорация для эффектного кадра: она - героиня, а вокруг - массовка, лишенная права голоса.

Молдавия, 2017: позорное выдворение из страны, когда даже президентское приглашение не перевесило ее зловонную репутацию.

Косово, 2022: задержание на границе, подозрения в шпионаже - и снова тщательно выстроенная мизансцена: бронежилет, драматический взгляд, "опасная миссия". Но за этой картинкой пустота, как за дешевой декорацией, которая падает от первого сквозняка.

Украина, 2023: санкционный список как печать позора. Ее туда внесли не за смелость, а за работу на пропаганду, за сознательный выбор быть оружием в чужой грязной информационной войне.

Она сама признается: "создавала сексуальные скандалы", "приручала" мужчин ради интервью, превращала свое тело в инструмент доступа к информации. Это не исповедь, это прайс-лист.

Даже личную трагедию - похищение и сексуальное насилие со стороны карабахских армян - она превратила в маркетинговый ход, встроив в личный бренд, как драматическую линию сериала, который никогда не закончится.

Асламова - это падаль в человеческом облике, падкая на внимание, гнилая до костного мозга, живущая тем, что чужую боль оборачивает в свой наряд и выносит на подиум.

Она - живое подтверждение того, что цинизм может ходить на каблуках, краситься в блондинку и изображать храбрость, прикрываясь бумажной корочкой "журналиста".

Это не репортер - это гниющий трофей, который сама себе вручила за умение вечно оставаться в центре кадра, даже если для этого нужно топтать чужие могилы.