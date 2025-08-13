В США заявили о поиске места для встречи Трампа, Путина и Зеленского

США ищут площадку для организации трехсторонней встречи президента Дональда Трампа, Владимира Путина и Володимира Зеленского.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

"США работают над [поиском] места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели", - говорится в материале.

Накануне пресс-секретарь администрации Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хотел бы в будущем провести совместный саммит с Путиным и Зеленским. По ее словам, подобная встреча может "положить конец этому конфликту".

В этот же день Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним и президентами России и США планируется. Однако, по его словам, дата переговоров пока не назначена. Он отметил, что встреча Путина и Трампа может быть важной для их двустороннего трека, однако "ничего об Украине" без нее "они не примут".