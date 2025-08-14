В России студентка перевернулась в воздухе после удара авто

В городе Пятигорске Ставропольского края автомобиль сбил студентку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Россия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Жуткое ДТП из Пятигорска: девушка, почти перешедшая дорогу, попала под колеса легковушки. 19-летнюю студентку сбили уже на подходе к противоположной стороне проезжей части", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как девушка переходит дорогу в нескольких метрах от дорожного знака, обозначающего пешеходный переход, и в этот момент ее сбивает автомобиль. От удара студентка подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, в настоящее время девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.