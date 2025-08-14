Названо количество мин, обнаруженных в Газахе

В освобожденных от оккупации селах Газахского района до настоящего времени очищено 157 гектаров территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в ходе операций были обнаружены и обезврежены в общей сложности 1 140 единиц мин и боеприпасов, включая 995 противопехотных мин, 97 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, что в прошлом году в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 квадратных километра) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

24 мая Государственная пограничная служба взяла под контроль территории этих сел Газахского района Азербайджанской Республики.