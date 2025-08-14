Афаг Баширгызы награждена орденом "Шараф"

Афаг Баширгызы награждена орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры Афаг Башир гызы Сафарова награждена орденом "Шараф".