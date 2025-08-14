https://news.day.az/officialchronicle/1774060.html Афаг Баширгызы награждена орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ Афаг Баширгызы награждена орденом "Шараф". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. Согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры Афаг Башир гызы Сафарова награждена орденом "Шараф".
Афаг Баширгызы награждена орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Афаг Баширгызы награждена орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры Афаг Башир гызы Сафарова награждена орденом "Шараф".
