Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Володимиром Зеленским и лидерами стран Европы раскрыл цели его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

"Президент Трамп сообщил президенту Зеленскому и европейским лидерам, что его целями на саммите с Владимиром Путиным в пятницу являются достижение прекращения огня и более четкое понимание того, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения", - говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе разговора Трамп также предложил "заморозить" большую часть линии фронта с дополнительными обменами территорий между сторонами конфликта. Он заявил, что не может принимать окончательные решения по поводу такого обмена, но считает, что он будет необходимой частью мирного соглашения.

Видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки "российскими шпионами".