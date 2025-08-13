Трамп созвонился с Зеленским и лидерами стран Европы

Президент США Дональд Трамп 13 августа созвонился с президентом Украины Володимиром Зеленским и лидерами стран Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид.

"Президент Трамп в настоящее время проводит телефонную конференцию с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами в преддверии саммита с [президентом России Владимиром] Путиным в пятницу", - говорится в публикации.

Кто из европейских политиков принимает участие в данных переговорах, Равид не уточнил. Темы, обсуждаемые в рамках звонка по конференц-связи, также не раскрываются.