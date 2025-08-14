Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с великой победой в деле установления мира.
Вы вписали еще одну блестящую страницу в историю независимого Азербайджана. В основе этой мирной победы лежат Ваша глубокая политика, высокая образованность и интеллект, тонкая дипломатия, дальновидность, любовь к Азербайджану и его духовным ценностям.
Еще в 2003 году, когда Вы были избраны Президентом Азербайджана, Вы заявили, что ни одна пядь азербайджанской земли не может быть предметом обсуждения. Годы показали, что Вы всегда остаетесь верным обещанному, и поэтому сегодня в мире Вас воспринимают как прагматичного, верного своему слову Лидера.
Под Вашим руководством наша победоносная Армия одержала победу в 44-дневной Второй Карабахской войне, и была обеспечена территориальная целостность нашей страны.
Подписав в эти дни в США декларацию о мире, Вы положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет. Сегодня каждый гражданин Азербайджана преклоняется перед нашими сыновьями и дочерьми, отдавшими жизнь за нашу независимость и территориальную целостность.
Добрые слова, сказанные в Ваш адрес Президентом США Дональдом Трампом на церемонии подписания декларации о мире, - большая честь для каждого азербайджанца. Это высокая оценка политики, проводимой Вами на протяжении многих лет.
Достигнутое в результате Вашей деятельности соглашение - это не только торжество мира между двумя государствами, но и большое достижение для нашего региона, которое принесет ему развитие и процветание. Хотя Азербайджан - небольшое государство на политической карте мира, в результате Вашей политики наша страна занимает особое место на ней. Благодаря проводимой Вами политике Вы занимаете особое место среди ведущих политиков мира, и каждый азербайджанец гордится этим.
Еще раз сердечно поздравляю Вас с великой победой, желаю Вашему превосходительству здоровья и больших успехов в деятельности", - говорится в письме.
