"Карван-Евлах" усилился

"Карван-Евлах" объявил имя еще одного легионера.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный клуб подписал французского защитника Имани Баркера, арендованного у "Сумгайыта".

С ним подписано годичное соглашение.

Отметим, что Баркер сегодня подписал четырехлетний контракт с "Сумгайытом".

"Карван-Евлах" также согласовал переход полузащитника Габиля Ализаде, проведшего прошлый сезон в "Сумгайыте". Он также будет выступать за евлахский клуб в сезоне 2025/2026.