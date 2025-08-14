https://news.day.az/sport/1774114.html "Карван-Евлах" усилился "Карван-Евлах" объявил имя еще одного легионера. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, региональный клуб подписал французского защитника Имани Баркера, арендованного у "Сумгайыта". С ним подписано годичное соглашение. Отметим, что Баркер сегодня подписал четырехлетний контракт с "Сумгайытом".
"Карван-Евлах" также согласовал переход полузащитника Габиля Ализаде, проведшего прошлый сезон в "Сумгайыте". Он также будет выступать за евлахский клуб в сезоне 2025/2026.
