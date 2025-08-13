Самые большие потери в своей истории Российская империя понесла на Кавказе

Наш регион исторически находился в окружении трех империй. На юге это Иран, на юго-западе - Турция (а до нее Византия), на севере - Россия (а до нее Золотая орда, Российская империя, СССР). Наш регион всегда находился под влиянием этих трех державных проектов. Что касается нашего региона, то самыми важными его элементами всегда были азербайджанские государственные образования - ханства, республики. По большому счету, азербайджанцы - это единственный народ в нашем регионе, имеющий имперское прошлое, создававший государства на территории Ирана и в более широкой географии.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк, политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

По его словам, в 19-м веке царская Россия начала превращаться в ведущую силу на фоне тотального ослабления и падения Сефевидской державы, смуты в Иране и неспособности пришедших к власти Каджаров в тот момент навести порядок, а также ослабления Османской империи.

"На таком фоне российское самодержавие начало военную кампанию на Кавказе, в первую очередь против Азербайджана. Царская Россия в 1803 году планировала, что в течение нескольких месяцев захватит и присоединит к себе весь Кавказ. Но военные кампании затянулись аж на четверть века, и только в 1828 году по Туркманчайскому договору Россия смогла присоединить к себе территории азербайджанских ханств, весь регион Южного Кавказа.

Это был очень болезненный процесс, который дорого обошелся Гянджинскому, Карабахскому, Лянкяранскому ханствам, было пролито много крови. Большие потери понесла и царская армия - наши ханы и народ показали, что способны противостоять любой агрессии. Самые большие потери в войнах за всю свою историю Российская империя понесла именно на Кавказе. Несмотря на незначительную территорию и небольшую численность его населения, народы Кавказа оказали огромной империи ожесточенное сопротивление", - сказал историк.

Сейчас все происходит с точностью до наоборот, отметил Гусейнов. Сегодня среди трех окружающих нас империй становится самым слабым звеном Россия. Иран так и не сумел вернуть былую силу и продолжает слабеть, а укрепляющейся силой является Турция. Основы новой геополитики в регионе после войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года заложил военно-политический союз Азербайджана и Турции. Это та нарастающая непоколебимая сила, противодействовать которой никто из региональных и внерегиональных игроков не может, хотя и хочет, подчеркнул наш собеседник.

"Преимущества некоторых стран Запада и администрации Трампа в США заключается в том, что они поняли мощь союза Турция-Азербайджан в регионе и хотят его использовать в своих интересах и для получения экономических дивидендов через общее развитие региона. На этом "фронте" они переиграли Россию, у которой было пять послевоенных лет для того, чтобы разблокировать Зангезурский коридор и добиться мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Но вместо этого Москва ввязалась в военную авантюру в Украине и упускает все свои шансы здесь. Шансы стать частью нового большого передела в регионе. Россия потерпела стратегическое поражение на Южном Кавказе, и винить она должна в этом только себя", - заключил Ризван Гусейнов.

