В Бельгии зафиксирован первый случай листериоза, связанный со вспышкой во Франции

Институт общественного здоровья Sciensano сообщил о первом случае заболевания листериозом в Бельгии, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Brussels Times. Инфекция связана со вспышкой во Франции, причиной которой стал заражённый сыр. Состояние заболевшего гражданина пока не уточняется, передает Day.Az.

По словам представительницы Федерального агентства по безопасности пищевой цепи (FAVV) Элен Бонте, выявленный штамм совпадает с тем, что был обнаружен во Франции. Дополнительной информации о первом случае заражения в Бельгии пока нет.

Бонте подчеркнула, что, несмотря на строгие меры контроля, полностью исключить попадание бактерий листерии в продукты невозможно. "Мы не живём в стерильной среде. Бактерии являются частью окружающей нас среды и могут попасть в пищу", - отметила она.

Листерия, в частности, часто обнаруживается в непастеризованном молоке. Производители обязаны минимизировать риски и проводят многочисленные тесты своей продукции. Однако случаи попадания заражённых продуктов на прилавки всё же возможны, и тогда их отзывают из продажи.