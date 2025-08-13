Пожары в турецкой провинции Чанаккале продолжаются

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самая печальная ситуация в городе Кепез, фактически пригороде города Чанаккале.