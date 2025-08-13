https://news.day.az/world/1773818.html Пожары в турецкой провинции Чанаккале продолжаются - ВИДЕО Пожары в турецкой провинции Чанаккале продолжаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самая печальная ситуация в городе Кепез, фактически пригороде города Чанаккале.
