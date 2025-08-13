Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Выражаем глубокую благодарность и признательность Президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за столь важную и необходимую Украине помощь и поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в связи с отправкой гуманитарной помощи из Азербайджана в Украину.

Он отметил, что Украина использует электрооборудование, входящее в состав гуманитарной помощи, для восстановления всей электросистемы.

"Мы особенно ценим, что это уже второй пакет помощи с электрооборудованием, полученный нами в этом году. Высоко оцениваем поддержку, оказанную Азербайджаном.

Украина всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и выражает глубокую благодарность за поддержку в самый сложный период нашей истории", - подчеркнул посол.

Отметим, что сегодня с территории Сумгайытского технологического парка была отправлена первая часть очередной партии электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджанской Республики.

Доставка помощи осуществляется министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

Гуманитарный груз включает в себя около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая партия этого оборудования, предназначенного для восстановления стабильного электроснабжения регионов, пострадавших от продолжающейся войны в Украине, была отправлена колонной из 10 грузовиков. Отправка следующей партии помощи, организованной по обращениям украинской стороны, на общую сумму 2 миллиона долларов США, планируется в ближайшее время.