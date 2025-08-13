https://news.day.az/sport/1773831.html Объявлено время матчей "Карабаха" с "Ференцварошем" Объявлено время начала матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый поединок, который состоится 19 августа на стадионе "Гроупама Арена", начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Ответная встреча пройдет 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало матча - в 20:45.
