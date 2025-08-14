В Вашингтоне начались массовые протесты из-за усиления проверок

Жители Вашингтона выходят на протесты против масштабных проверок, которые проводят правоохранительные органы и службы миграционного контроля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам журналистов, полицейские активно проверяют жителей столицы на перекрестке улиц 14-й и U, где находится большое количество баров, ресторанов и клубов. Местные же устраивают стихийные митинги рядом с сотрудниками полиции и призывают их не выполнять приказы президента США Дональда Трампа, сравнивая происходящее с нацистской Германией.

Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. В обязанности солдат входят административные и материально-технические функции, а также помощь сотрудникам правоохранительных органов.